Soccorso in strada a Prato, probabile aggressione

È stato soccorso in strada, si presume sia stato aggredito. Poco dopo le 19 di mercoledì 14 gennaio a Prato in via De Ruggero un 59enne di origini cinesi è stato trovato a terra ferito. Sono arrivati i sanitari inviati dal 118 e lo hanno portato in ospedale. Le condizioni non erano gravi, in seguito è stato dimesso.

Una prima ricostruzione riporta di un'aggressione: l'uomo sarebbe stato accerchiato e colpito da più persone, poi sarebbe caduto. Non è ancora chiaro se durante l'episodio sia avvenuta anche una rapina. Presente sul posto in zona San Giusto anche una volante della polizia che indaga sul caso.