A San Miniato apre il Punto CAV: servizio indispensabile per il cacciatore

Anche San Miniato, grazie alla nostra Associazione avrà il suo CAV – Centro Assistenza Venatoria. Un salto di qualità. Un servizio indispensabile per il cacciatore ed un’assistenza qualificata.

In base al principio della sussidiarietà, la Regione Toscana ha trasferito alcune funzioni di supporto alle attività amministrative della pubblica amministrazione, in materia di caccia, alle associazioni venatorie.

Alcuni servizi come previsto dell’art 3 bis della L.R 3/94 “Esercizio funzioni con soggetti terzi” e DGR n.3 del 10.01.22, DEVONO transitare dai CAV.

La Sezione della Ass. Naz. Libera Caccia di San Miniato è ubicata al centro di un bacino di utenza importante ha dato la propria disponibilità ad assistere i cacciatori dei Comuni di San Miniato-Castelfranco-Montopoli-Santa Croce sull’Arno-Palaia e dei Comuni limitrofi come Fucecchio- Castelfiorentino-Cerreto Guidi.

Il Centro di Assistenza Venatoria (CAV) in Toscana, è il punto di riferimento gestito da associazioni di categoria, a San Miniato dall’Associazione Nazionale Libera Caccia, che offre supporto e servizi ai cacciatori, come la presentazione il rinnovo di appostamenti fissi, rilascio degli anelli per i richiami, domande per il prelievo selettivo (cinghiale, capriolo, ecc.) e l'organizzazione di corsi di sicurezza, agendo come intermediario tra cacciatore e pubblica amministrazione regionale.

Ma cosa fa il CAV :

- Assistenza Burocratica: Aiutano con le pratiche amministrative, quali domande per esame di abilitazione venatoria, domande per abilitazione al prelievo selettivo delle specie cinghiale, capriolo, daino, muflone, cervo. ;

- Servizi Specifici: Gestisce le domande per il rinnovo degli appostamenti fissi, cambio di proprietà o spostamento degli appostamenti;

- Formazione: Organizziamo corsi gratuiti sulla sicurezza venatoria.

- Supporto Digitale: Supportiamo i cacciatori che non hanno SPID/CIE/CNS nell'uso dei servizi online della Regione.

In sintesi, un CAV è il tuo sportello dedicato per tutte le necessità legate all'attività venatoria, semplificando le procedure burocratiche e offrendo supporto specialistico.

Per fare questo l’Associazione Nazionale Libera Caccia di San Miniato ha messo a disposizione il proprio ufficio, Piazza del Seminario con i seguenti orari

- Martedì 08,30 – 12,00

- Venerdì 17,00 – 19,30

Cacciatore, semplifichiamo la Tua vita, Ti assistiamo, affidati a noi. Affidati all’Associazione Nazionale Libera Caccia, siamo al Tuo fianco.

Fonte: Associazione Nazionale Libera Caccia - San Miniato

