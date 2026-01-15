Aggredita volontaria della Misericordia di Livorno durante un intervento

La Misericordia di Livorno informa che nella giornata di ieri un proprio equipaggio è stato vittima dell’ennesima aggressione durante un intervento di soccorso. Nell’episodio è rimasta ferita una volontaria, Giada, ricoverata in Pronto Soccorso per accertamenti e dimessa con una prognosi di 5 giorni.

"L’aggressione odierna non rappresenta un caso isolato, ma l’ennesima manifestazione di un fenomeno ormai diffuso e preoccupante, che coinvolge operatori sanitari e volontari impegnati nel servizio di emergenza‑urgenza in molte realtà italiane. Dì fronte a questa situazione, la Misericordia di Livorno ha già avviato un confronto con le istituzioni territoriali e con le principali testate giornalistiche locali, che hanno espresso la volontà di partecipare a un percorso condiviso di informazione, formazione e prevenzione" scrive l'associazione che "chiede l’apertura di un tavolo permanente con tutte le istituzioni competenti, affinché si possa lavorare insieme a soluzioni concrete e operative".

