È di nuovo attivo il servizio 'WhatsEmpoli'

È di nuovo attivo il servizio di messaggistica broadcast WhatsEmpoli, sospeso a ottobre per motivi tecnici. In queste ore sono in corso di invio comunicazioni alla cittadinanza iscritta riguardanti l'evacuazione programmata per il disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato al cantiere del Teatro il Ferruccio in piazza Guido Guerra.

Le nuove comunicazioni arriveranno dal numero fisso del Comune di Empoli 0571 757940.

LE DICHIARAZIONI - Il vice sindaco Nedo Mennuti, delegato alla Transizione Digitale e alla Protezione Civile, dichiara: "Dall'interruzione di ottobre 2025 per motivi tecnici, assieme all'ufficio CED abbiamo lavorato per mantenere questo servizio che riteniamo molto utile per la cittadinanza. Lo facciamo stanziando risorse nostre (mentre prima il servizio era a costo zero per il Comune) dedicate a una piattaforma web che permette un invio massivo di messaggi in breve tempo. Invito i cittadini a iscriversi per ricevere tempestivamente informazioni di pubblica utilità in occasione di emergenze e allerte meteo rilevanti".

COME ISCRIVERSI - Per chi era già iscritto al servizio e vuole rimanere tale, troverà il numero 0571 757940 come nuovo contatto di riferimento per le comunicazioni dell'Ente.

Per chi non è iscritto e vuole iscriversi, basterà mandare un messaggio WhatsApp al numero di telefono 0571 757940 con scritto ATTIVA ISCRIZIONE. Non saranno inviati messaggi di conferma ma il proprio contatto sarà inserito nell'elenco degli iscritti.

Per chi era già iscritto ma non vuole più ricevere comunicazioni, dovrà rispondere al messaggio WhatsApp scrivendo DISATTIVA ISCRIZIONE e il suo contatto verrà rimosso dall'elenco degli iscritti.

Il servizio è gratuito per la cittadinanza. Importante: rispetto a quanto fatto precedentemente, saranno inviati esclusivamente messaggi relativi a emergenze di protezione civile o allerte meteo di codice arancio o rosso.

Maggiori informazioni sono disponibili al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/La-Citta-di-Empoli-su-WhatsApp

Per tutte le informazioni diramate dal Comune, rimangono attivi gli altri canali:

Canale WhatsApp del Comune di Empoli https://whatsapp.com/channel/0029Va9iZWXLNSa0CZ1UfT3c

Pagina Facebook del Comune di Empoli https://www.facebook.com/CittadiEmpoli

Profilo Instagram del Comune di Empoli https://www.instagram.com/citta_di_empoli/

Canale Telegram del Comune di Empoli https://t.me/ComunediEmpoli

Canale Telegram della Protezione Civile di Empoli https://t.me/protezionecivileempoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa