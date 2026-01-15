Carrarese-Empoli: niente trasferta per i tifosi azzurri residenti nella provincia di Firenze

(Stadio Castellani prima della partita Empoli-Carrarese)

Il provvedimento in vista del derby toscano di Serie B in programma per venerdì 23 gennaio

Sarà vietata la vendita dei biglietti per i tifosi azzurri residenti nella provincia di Firenze per il derby toscano di Serie B tra Carrarese e l'Empoli, in programma il 23 gennaio allo stadio Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara.

La decisione è stata presa dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Massa Carrara Gaetano Cupello, su proposta del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che aveva segnalato come 'altamente probabile' il rischio di disordini durante l'incontro.

Per i tifosi azzurri - almeno quelli residenti nella provincia di Firenze - non resta che seguire la loro squadra del cuore in televisione o in streaming, rimanendo a casa.

La notizia completa su Empoli Channel.

