Castelnuovo Berardenga attiva la ZTL a Villa a Sesta a tutela del paese

A partire da lunedì 26 gennaio verrà istituita la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nella località di Villa a Sesta, a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana che hanno interessato alcune delle principali vie e aree del paese: via Nuova, via della Libertà, piazza del Popolo, via dei Molini, via dell’Arco e via Santa Caterina.

La ZTL è stata istituita con l’obiettivo di salvaguardare gli interventi di riqualificazione, proteggere la nuova pavimentazione – che risulterebbe vulnerabile a un transito veicolare continuo – e garantire una migliore vivibilità pedonale del centro storico di Villa a Sesta.

La limitazione del traffico sarà permanente, attiva 24 ore su 24 a partire da lunedì 26 gennaio 2026.

La nuova regolamentazione ricalca, nella fase iniziale, la stessa disciplina già vigente nelle frazioni di San Gusmè e Vagliagli, consentendo il necessario periodo di adattamento a residenti e operatori economici.

All’interno della ZTL l’accesso e la sosta sono consentiti liberamente a:

veicoli autorizzati al servizio di persone invalide;

veicoli elettrici o ibridi (secondo normativa vigente);

ambulanze, servizi di emergenza e veicoli di medici/sanitari in visita con contrassegno;

veicoli della Forza Pubblica e veicoli comunali in servizio;

velocipedi.

Il solo accesso alla ZTL è consentito anche:

ai cittadini che devono raggiungere abitazioni, fondi, garage e simili situati all’interno della ZTL (solo per il tempo necessario alle operazioni di carico/scarico o per parcheggiare nei garage);

ai veicoli dei titolari/collaboratori e ai mezzi adibiti al trasporto merci delle attività commerciali, artigianali e di servizi presenti nella ZTL (per il tempo strettamente necessario a carico/scarico).

Le operazioni di carico/scarico potranno avere una durata massima di 20 minuti.

Per accedere regolarmente alla ZTL, i soggetti aventi diritto dovranno munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di Polizia Municipale.

La richiesta potrà essere presentata a partire dal 15 gennaio e successivamente entro il 1° gennaio di ogni anno.

L’autorizzazione avrà validità annuale ed è l’unico titolo che legittima accesso e sosta nelle condizioni previste.

Per casi particolari o urgenti non inclusi nelle casistiche previste, potrà autorizzare direttamente – di volta in volta – lo stesso Ufficio di Polizia Municipale.

Fonte: Castelnuovo Berardenga - Ufficio Stampa

