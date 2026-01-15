Sono 61 le nuove piante messe a dimora da Plures Alia nel parco pubblico 'Maria Montessori', in località Baccaiano, nell’ambito di un primo intervento di riqualificazione ambientale realizzato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. L’operazione rientra nelle attività collegate alla realizzazione del nuovo Ecocentro a servizio della cittadinanza e punta a rafforzare il patrimonio verde dell’area, migliorandone la fruibilità e la qualità ambientale.

Le nuove alberature sono state selezionate privilegiando specie adatte al contesto ambientale e climatico dell’area e comprendono diverse essenze arboree e arbustive, tra cui carpini, tigli, liquidambar, magnolie, alberi da frutto ornamentali e altre varietà utili ad arricchire la biodiversità del parco. Le piante sono state collocate in modo equilibrato all’interno dell’area verde e saranno seguite con un programma di manutenzione dedicato, che prevede controlli periodici, irrigazione, potature e altri interventi necessari a favorirne il corretto attecchimento e la crescita nel tempo.

"Siamo orgogliosi di questo progetto di forestazione urbana portato avanti con Plures – ha dichiarato il Vicesindaco di Montespertoli, Marco Pierini - Il Parco Montessori è un polmone verde importantissimo per la frazione, che nei decenni ha lottato per mantenerlo come area verde. Da quando ci siamo insediati, nel 2019, ci stiamo investendo risorse ed energie e lo stiamo trasformando in un parco attrezzato, pieno di alberature di varia dimensione e dal grande impatto ambientale. Gli alberi renderanno il parco più vivibile e la frazione più bella, secondo un’idea che può essere replicabile altrove e che vede le alberature come patrimonio inestimabile ed elemento chiave di rigenerazione urbana”.

Le opere di messa a dimora delle nuove alberature rientrano nel progetto complessivo di realizzazione del nuovo Ecocentro di via di Botinaccio, un intervento del valore di circa 2 milioni di euro. Nell’ambito delle attività preliminari al cantiere si è resa necessaria la rimozione di alcune alberature presenti nell’area interessata. In coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e sostenibilità, Plures Alia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha definito un piano di compensazione ambientale che prevede il reimpianto di un numero di alberi superiore a quelli rimossi, con interventi mirati di riqualificazione del verde pubblico. L’azione realizzata nella frazione di Baccaiano contribuirà alla valorizzazione del parco pubblico 'Maria Montessori', migliorandone la qualità ambientale e la fruibilità per i cittadini e rafforzando l’impegno del Comune di Montespertoli nella tutela del territorio e nello sviluppo di progetti sostenibili.

Fonte: Ufficio Stampa Alia

