Comune di Montespertoli e Plures Alia: 61 alberi per il parco Montessori

parco montessori montespertoli
Nuovi alberi al Parco Montessori di Baccaiano.

L'intervento condiviso rientra nelle attività collegate alla realizzazione del nuovo Ecocentro in via di Botinaccio.

Sono 61 le nuove piante messe a dimora da Plures Alia nel parco pubblico 'Maria Montessori', in località Baccaiano, nell’ambito di un primo intervento di riqualificazione ambientale realizzato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. L’operazione rientra nelle attività collegate alla realizzazione del nuovo Ecocentro a servizio della cittadinanza e punta a rafforzare il patrimonio verde dell’area, migliorandone la fruibilità e la qualità ambientale.

Le nuove alberature sono state selezionate privilegiando specie adatte al contesto ambientale e climatico dell’area e comprendono diverse essenze arboree e arbustive, tra cui carpini, tigli, liquidambar, magnolie, alberi da frutto ornamentali e altre varietà utili ad arricchire la biodiversità del parco. Le piante sono state collocate in modo equilibrato all’interno dell’area verde e saranno seguite con un programma di manutenzione dedicato, che prevede controlli periodici, irrigazione, potature e altri interventi necessari a favorirne il corretto attecchimento e la crescita nel tempo.

"Siamo orgogliosi di questo progetto di forestazione urbana portato avanti con Plures – ha dichiarato il Vicesindaco di Montespertoli, Marco Pierini - Il Parco Montessori è un polmone verde importantissimo per la frazione, che nei decenni ha lottato per mantenerlo come area verde. Da quando ci siamo insediati, nel 2019, ci stiamo investendo risorse ed energie e lo stiamo trasformando in un parco attrezzato, pieno di alberature di varia dimensione e dal grande impatto ambientale. Gli alberi renderanno il parco più vivibile e la frazione più bella, secondo un’idea che può essere replicabile altrove e che vede le alberature come patrimonio inestimabile ed elemento chiave di rigenerazione urbana”.

Le opere di messa a dimora delle nuove alberature rientrano nel progetto complessivo di realizzazione del nuovo Ecocentro di via di Botinaccio, un intervento del valore di circa 2 milioni di euro. Nell’ambito delle attività preliminari al cantiere si è resa necessaria la rimozione di alcune alberature presenti nell’area interessata. In coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e sostenibilità, Plures Alia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha definito un piano di compensazione ambientale che prevede il reimpianto di un numero di alberi superiore a quelli rimossi, con interventi mirati di riqualificazione del verde pubblico. L’azione realizzata nella frazione di Baccaiano contribuirà alla valorizzazione del parco pubblico 'Maria Montessori', migliorandone la qualità ambientale e la fruibilità per i cittadini e rafforzando l’impegno del Comune di Montespertoli nella tutela del territorio e nello sviluppo di progetti sostenibili.

Fonte: Ufficio Stampa Alia

