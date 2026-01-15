Consorzio Aquarno, il nuovo presidente è Agostino Pantani

Agostino Pantani è stato eletto martedì pomeriggio come nuovo presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Aquarno. Dal 1997 è titolare e amministratore delegato di Ingenia Srl, una società di consulenza tecnica che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro e dell'igiene alimentare, specializzata soprattutto nel controllo dell'inquinamento ambientale e nell'assistenza normativa per il settore conciario del Comprensorio del Cuoio.

Il nuovo incarico, scrive Il Tirreno, arriva in seguito ad un momento di riorganizzazione interna, dovuta alle dimissioni di Chiara Bilancieri, presidente del Consorzio dal 2024 e successora di Ilaria Nieri, che ha dovuto rinunciare anche al suo ruolo nel CdA in virtù di nuovi mandati che la porteranno lontana da Santa Croce.

La società, che gestisce l'impianto di depurazione di Santa Croce, dove vengono trattate le acque reflue della lavorazione conciaria provenienti dalle aziende di Santa Croce, Castelfranco e Fucecchio, aveva già affrontato un rinnovo nel 2024, alla luce dell'inchiesta sul keu, un rifiuto inerte derivante dal trattamento dei fanghi prodotti durante la concia delle pelli nel distretto del Cuoio.

Il nuovo presidente, di formazione chimico industriale, non è comunque una figura nuova a Santa Croce, dove tra le altre cose, è stato quarto presidente del club di pallavolo Lupi Volley e ha portato avanti la squadra in quattro campionati A2 e due B1.

Notizie correlate