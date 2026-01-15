Consorzio Aquarno, il nuovo presidente è Agostino Pantani

Attualità Santa Croce
Condividi su:
Leggi su mobile
Consorzio Aquarno Pantani Agostino
Agostino Pantani, dal suo profilo LinkedIn

"Non cambierà niente nel percorso": chimico industriale già titolare di Ingenia, Pantani sostituirà Chiara Bilancieri.

Agostino Pantani è stato eletto martedì pomeriggio come nuovo presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Aquarno. Dal 1997 è titolare e amministratore delegato di Ingenia Srl, una società di consulenza tecnica che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro e dell'igiene alimentare, specializzata soprattutto nel controllo dell'inquinamento ambientale e nell'assistenza normativa per il settore conciario del Comprensorio del Cuoio.

Il nuovo incarico, scrive Il Tirreno, arriva in seguito ad un momento di riorganizzazione interna, dovuta alle dimissioni di Chiara Bilancieri, presidente del Consorzio dal 2024 e successora di Ilaria Nieri, che ha dovuto rinunciare anche al suo ruolo nel CdA in virtù di nuovi mandati che la porteranno lontana da Santa Croce.

La società, che gestisce l'impianto di depurazione di Santa Croce, dove vengono trattate le acque reflue della lavorazione conciaria provenienti dalle aziende di Santa Croce, Castelfranco e Fucecchio, aveva già affrontato un rinnovo nel 2024, alla luce dell'inchiesta sul keu, un rifiuto inerte derivante dal trattamento dei fanghi prodotti durante la concia delle pelli nel distretto del Cuoio.

Il nuovo presidente, di formazione chimico industriale, non è comunque una figura nuova a Santa Croce, dove tra le altre cose, è stato quarto presidente del club di pallavolo Lupi Volley e ha portato avanti la squadra in quattro campionati A2 e due B1.

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Attualità
18 Novembre 2025

Castelfranco Santa Croce, le opposizioni chiedono proroga del Piano Strutturale Intercomunale: "Scongiuriamo blocco urbanistico"

Il gruppo consiliare di centrosinistra "Castelfranco Unita" (Castelfranco di Sotto), in pieno accordo con il gruppo "Insieme per Santa Croce" (Santa Croce sull'Arno), ha presentato un ordine del giorno per [...]

Santa Croce
Attualità
19 Settembre 2025

Un nuovo piano di protezione civile per Santa Croce sull'Arno

“Gli eventi naturali particolarmente critici e impattanti sono diventati ormai parte della nostra vita quotidiana, nonostante un sistema di prevenzione sempre più raffinato e preciso. Le previsioni rimangono comunque un [...]

Santa Croce
Attualità
17 Settembre 2025

Giornata degli Internati Italiani: incontro pubblico a Santa Croce sull’Arno sulla memoria degli IMI

In occasione della Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento, le sezioni ANPI di Fucecchio, Montopoli, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte [...]



Tutte le notizie di Santa Croce

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina