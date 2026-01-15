Domenica il Museo Leonardiano sarà gratuito per i residenti di Empoli

Il sistema museale vinciano sarà aperto gratuitamente per i residenti del Comune di Empoli, domenica 18 gennaio 2026, come già successo a settembre, in occasione dell’evacuazione relativa al primo ordigno bellico ritrovato nel cantiere del teatro empolese.

Il Comune di Vinci offre così la possibilità di visitare gratuitamente i musei di Vinci, che sono poco distanti ma fuori dall'area della zona rossa. Un'occasione di svago da cogliere però per tutti gli empolesi, e non solo chi dovrà lasciare temporaneamente le proprie abitazioni, nel segno della cultura.

Già a ingresso libero per i residenti del Comune di Vinci, le sedi del Museo Leonardiano lo saranno eccezionalmente anche per quelli empolesi.

Biglietto gratis e senza prenotazione dunque dalle 9.30 (orario anticipato di mezz’ora rispetto alla consuetudine) per entrare al Castello dei Conti Guidi, nella Palazzina Uzielli e alla casa natale di Leonardo ad Anchiano; alle 10 apertura della sezione “Leonardo e la pittura” in Via Roma.

Le sedi museali rimarranno aperte fino alle 18.

Come per i residenti di Vinci, anche per i cittadini di Empoli sarà necessario presentare alla biglietteria un documento di identità valido.

L’orario nel dettaglio delle sedi del Museo Leonardiano

Castello dei Conti Guidi (Piazza Guido Masi): 9.30-18.00

Torre del Castello: 9.30-18.00

Palazzina Uzielli (Piazza dei Conti Guidi): 9.30-18.00

Casa natale di Leonardo ad Anchiano (Via di Anchiano): 9.00-17.00

Sezione “Leonardo e la pittura” (Via Roma 23A): 9.00-18.00

Informazioni e contatti

museoleoanardiano.it

Ufficio turistico del Comune di Vinci: 0571933285, ufficioturistico@comune.vinci.fi.it

Il Museo Leonardiano

Suddiviso in quattro parti, il Museo Leonardiano è composto dalla sezione presente nel castello dei Conti Guidi, in Palazzina Uzielli, dalla casa natale di Leonardo ad Anchiano e dagli spazi espositivi di Via Roma.

Il castello (e la sua torre) costituiscono la tappa centrale del percorso di visita nell’edificio simbolo della Vinci Medievale, che ospita la storica collezione ingegneristica leonardiana; la Palazzina Uzielli ospita invece le macchine di Leonardo, oltre a un’ampia sezione didattica dedicata all’anatomia umana; nel Capoluogo rimangono anche gli spazi espositivi di Via Roma, che ospitano le riproduzione ad alta risoluzione e a grandezza naturale dei dipinti leonardiani; il percorso espositivo della casa natale di Leonardo ad Anchiano invita infine a scoprire i luoghi e gli scenari che per primi ispirarono l’opera del Genio.

