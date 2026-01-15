Empoli, l'AD di VAR Group Francesca Moriani presenta 'Braveship'

Empoli
Francesca Moriani, immagine dal suo sito.

L'autrice porterà al Cenacolo degli Agostiniani il suo percorso, dall'esperienza personale a leadership diffusa.

Sabato 17 gennaio alle ore 18:00, presso il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, si svolgerà la presentazione del libro 'Braveship. Il coraggio di innovare: perché intraprendere un viaggio verso la leadership diffusa', scritto da Francesca Moriani, fucecchiese classe ’77 e CEO di Var Group. La presentazione sarà a cura di Tamara Guazzini, fondatrice e socia della Libreria Rinascita di Empoli.

Il libro racconta l’esperienza personale e professionale di Francesca Moriani: un percorso che l’ha portata alla guida di Var Group, multinazionale leader nel settore IT con sede a Empoli e presente in 16 Paesi nel mondo con oltre 4400 persone, proponendo un nuovo modello di leadership basato su fiducia, autonomia e responsabilità condivisa.

In un contesto in cui i modelli aziendali tradizionali faticano a rispondere alle esigenze di un mercato in costante cambiamento, la leadership diffusa rappresenta una scelta consapevole per creare organizzazioni più agili, guidate dai valori dell’inclusione e dalla partecipazione attiva delle persone. L’incontro a Empoli sarà un’occasione per scoprire la visione e l’approccio di Francesca Moriani e approfondire come applicare concretamente questi principi nella gestione di organizzazioni moderne e internazionali, come quella rappresentata da Var Group, per valorizzare il talento individuale e favorire l’innovazione.

L’incontro è aperto al pubblico registrandosi al link.

