Esplosione in una palazzina nel Comune di Arezzo

Cronaca Arezzo
Soccorse alcune persone ferite, ricerche tra le macerie

Esplosione nel tardo pomeriggio di oggi in un edificio in località Il Matto, nel Comune di Arezzo. Partito l'allarme al 112, è scattato il piano grandi emergenze del 118 Arezzo: sul posto, dalle 17.30 circa, stanno intervenendo vigili del fuoco, i sanitari con ambulanze, automedica, l'attivazione dell'elisoccorso e le forze dell'ordine.

L'esplosione, che per cause in corso di accertamento ha coinvolto una palazzina di due piani, ha causato il crollo parziale della struttura e lo sviluppo di un incendio, estinto dai vigili del fuoco. Dalle prime informazioni risultano alcune persone ferite, già prese in carico dai sanitari del 118. Sono attualmente in corso le operazioni di ricerca tra le macerie. Le strade nei pressi della zona risultano temporaneamente chiuse per consentire le operazioni di soccorso.

Tre persone ferite

Sarebbero tre le persone rimaste ferite, già trasportate in ospedale. Si tratterebbe di una donna di circa 80 anni, che avrebbe riportato ustioni ed è stata soccorsa in codice rosso, e di un uomo e una donna tra i 60 e 70 anni, rispettivamente in codice giallo e codice verde.

I vigili del fuoco, intervenuti da Arezzo, Cortona e altre sedi, sono al lavoro per escludere la presenza di altre persone sotto le macerie e per le verifiche strutturali.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

