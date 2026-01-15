Emette fatture false, condanna e sorveglianza speciale per 72enne

Un imprenditore di 72 anni di Prato è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il tribunale di Firenze ha stabilito anche la misura della sorveglianza speciale per due anni, perché ritenuto socialmente pericoloso.

Il tribunale misure di prevenzione di Firenze, su richiesta della procura di Prato, ha applicato la misura di prevenzione personale ritenendo che l'uomo viva abitualmente di proventi di reati tributari, emettendo in modo seriale fatture per operazioni inesistenti a favore di imprenditori compiacenti, impiegando imprese cartiere dal lui stesso gestite.

Le condotte sono andate avanti dal 2006 al 2023. L'uomo è stato condannato anche alla pena accessoria dell'interdizione. A condurre le indagini la procura di Prato insieme alla guardia di finanza.

