Firenze, Casa di Comunità 'Dallapiccola' potenzia i prelievi, da 4 a 6 giorni

Novità importanti per la sanità territoriale nel centro storico di Firenze. La Casa di Comunità 'Dallapiccola', presidio sanitario di riferimento per il Quartiere 1, estende l’offerta del servizio prelievi ematici, che passa da quattro a sei giorni settimanali.

I nuovi orari e le modalità di accesso

A partire da questa settimana, i cittadini potranno effettuare i prelievi dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 7.30 - 11.00.

Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata attraverso diversi canali:

Sistema online Zerocode .

Numero unico aziendale 055 54 54 54 .

Sportelli CUP territoriali e farmacie abilitate.

Resta garantito l'accesso diretto (senza prenotazione), dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.30, per le categorie protette e le urgenze, tra cui esami INR, donne in gravidanza, persone con disabilità e campioni urgenti.

Per quanto riguarda la consegna dei referti e la prenotazione dei prelievi domiciliari, gli sportelli saranno attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00.

Lavori di riqualificazione in corso

La riorganizzazione del servizio si è resa necessaria per bilanciare gli attuali interventi di riqualificazione e ammodernamento della struttura. Sebbene i lavori abbiano comportato la riduzione temporanea dei box prelievi (da due a uno), l’Azienda Sanitaria ha scelto di spalmare l’offerta su tutta la settimana per evitare disagi all'utenza e garantire la continuità delle prestazioni in locali più moderni e funzionali.

