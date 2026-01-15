Certaldo, l'appello di Fratelli d'Italia Certaldo al sindaco: no alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Lucia Masini e Riccardo Borghini, prendono posizione contro la delibera consiliare di settembre 2025 che prevede l'assegnazione della cittadinanza onoraria di Certaldo a Francesca Albanese. Rivolgendosi direttamente al Sindaco Campatelli, spiegano le ragioni della loro contrarietà: le dichiarazioni pubbliche di Albanese in favore di Hamas e i commenti minacciosi nei confronti dei giornalisti ne farebbero una figura incompatibile con i valori del Comune e fortemente divisiva. Il centrodestra si era già pronunciato contro.

Per evitare in futuro il conferimento di cittadinanze onorarie a personalità controverse, Fratelli d'Italia propone l'adozione di un Regolamento che preveda l'approvazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri comunali, come già avviene in molti altri Comuni.

La nota integrale

"I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Lucia Masini e Riccardo Borghini rivolgono un appello al Sindaco Campatelli affinché non sia dato seguito alla delibera consiliare del Settembre 2025 con la quale si impegnano il Sindaco e la Giunta e farsi promotori dell’assegnazione della cittadinanza onoraria di Certaldo alla dott.ssa Francesca Albanese.

Fratelli d’Italia rivendica di essere stato l’unico partito politico ad aver votato contro alla delibera in Consiglio Comunale in quanto già al momento dell’approvazione avevamo notato numerose dichiarazioni pubbliche della Dott.ssa Albanese in favore di Hamas, organizzazione politica considerata come terroristica dall’Unione Europea che ha perpetrato il vergognoso massacro del 07 Ottobre 2023 contro dei cittadini israeliani dando il via alla guerra nella striscia di Gaza con le tragiche conseguenze che tutti conosciamo.

In seguito la dott.ssa Albanese ha proseguito con nuove dichiarazioni sconcertanti commentando l’assalto di stampo squadrista al giornale La Stampa di Torino, definendolo come un monito per i giornalisti, invitati con tono minaccioso a tornare a fare il proprio lavoro. Tali dichiarazioni hanno suscitato uno sdegno quasi unanime in tutto il paese e sono state condannate fermamente anche da autorevoli esponenti della sinistra. Ad esempio la Sindaca di Firenze Funaro si è espressa contro un’eventuale concessione della cittadinanza a una personalità fortemente divisiva e incompatibile con i valori della città di Firenze.

Riteniamo opportuno appellarci direttamente al Sindaco in quanto, pur essendo un nostro avversario politico , lo riconosciamo come persona di buon senso e moderata. Il conferimento della cittadinanza alla dott.ssa Albanese sarebbe invece un allineare il nostro Comune alle posizioni più estremiste che siamo certi non rappresentano la maggioranza dei cittadini di Certaldo.

Inoltre, per evitare in futuro il conferimento della cittadinanza onoraria e personalità troppo divisive, Fratelli d’Italia proporrà l’adozione di un Regolamento per la concessione che preveda la votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri Comunali per l’approvazione (come già avviene in moltissimi Comuni)".

Lucia Masini e Riccardo Borghini, consiglieri comunali Fratelli d'Italia Certaldo

