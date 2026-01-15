Buongiorno oggi ringrazio Antonella per questa ricetta semplice e della tradizione Toscana Gli Gnudi. Antonella sui social è conosciuta come Lella Lella e mi manda sempre le sue ricette. Le piace molto cucinare ed è brava. Quest'anno per Natale è venuta in radio e ci ha portato il suo Pan di zenzero molto buono.

Io una volta ho provato a fare Gli Ignudi ma con un risultato disastroso. Quando gli ho messi in acqua calda si sono sfatti tutti, erano una pottiglia che ho dovuto buttare via. Michela pasticciona mi sono detta, sicuramente non avevo messo un elemento legante ma non ricordo quale forse la farina? Per fortuna Antonella ha realizzato degli Ignudi che invece hanno retto alla cottura come potete vedere dalle foto che ha concesso con tutti i passaggi della ricetta.

Gli gniudi

Ingredienti (per circa 4 persone)

250 g di spinaci (vanno bene anche surgelati)

250 g di ricotta

2-3 cucchiai di farina 00 (o più se necessario, per la consistenza desiderata)

1 uovo (solo il tuorlo è un'alternativa valida)

50 g di parmigiano reggiano grattugiato (più extra per servire)

Noce moscata q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Preparare gli spinaci: Lessare gli spinaci in acqua bollente salata per qualche minuto. Scolarli e lasciarli raffreddare in acqua fredda per mantenere un colore brillante. Strizzarli molto bene per eliminare tutta l'acqua in eccesso, magari con un canovaccio pulito, quindi tritarli finemente con un coltello.

Mescolare gli ingredienti: In una ciotola capiente, unire gli spinaci tritati con la ricotta ben scolata, l'uovo (o i tuorli), il parmigiano grattugiato, sale, pepe e una spolverata di noce moscata.

Formare l'impasto: Mescolare gli ingredienti con una forchetta fino ad ottenere un composto uniforme. Aggiungere la farina un cucchiaio alla volta e impastare brevemente con le mani. L'impasto deve risultare compatto ma morbido; se troppo molle, aggiungere ancora un po' di farina fino a raggiungere la consistenza giusta.

Creare gli gnocchetti: Su una spianatoia infarinata, dividere l'impasto in più parti. Formare dei filoncini (cordoncini) di circa 1-1,5 cm di diametro. Tagliare i filoncini a tocchetti di circa 2 cm per creare gli gnocchetti. Se si desidera, è possibile rigarli passandoli sull'apposito attrezzo o sui rebbi di una forchetta. Lella Lella dopo averli tagliati li ha dato la forma a palline.

Cottura e condimento: Cuocere gli gnocchetti in abbondante acqua bollente salata. Saranno pronti non appena verranno a galla (ci vorranno circa 3 minuti). Scolarli delicatamente con una schiumarola. Lella Lella gli ha conditi con burro e salvia e una spolverata di noce moscata e parmigiano, erano buonissimi.

Antonella

