Martedì 20 gennaio, presso il Gran Caffè di Sesto Fiorentino (piazza Ginori 6, tel. 055/4493296) avrà luogo un'intera mattinata dedicata al CANTUCCIO con ben 2 dolci contest: la 4^ edizione del concorso 'Miglior cantuccio classico (di pasticceria)' e – su spinta di numerose pasticcerie e forni – anche la 1^ edizione del 'Miglior cantuccio creativo'.

festival delle pasticcerie sesto gran caffè festival delle pasticcerie sesto gran caffè

Cos'è il cantuccio creativo? Il biscotto non a base delle classiche mandorle ma con tutti gli altri ingredienti che ormai da anni molte aziende pasticcere mettono in vendita secondo il gusto 'creativo' del pastry chef: gocce di cioccolato, pistacchi, noci e nocciole, frutta secca, etc. Un modo alternativo per omaggiare un altro prodotto tipico della tradizione locale.

L'evento, a cui partecipano alcune delle migliori pasticcerie e forni dell'area metropolitana, è come sempre aperto al pubblico e rientra nel calendario VETRINA TOSCANA: il progetto della Regione Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Questo pastry contest apre gli eventi del 2026 del Festival delle Pasticcerie (contenitore di oltre 150 pasticcerie, forni e gelaterie con tutti i nomi storici e più conosciuti dell'area metropolitana) ed è organizzato in collaborazione con Casa della Nella (catering di cultura e tradizioni fiorentine dello chef Massimo Cortini) e con Gran Caffè, location ospitante. Main sponsor della manifestazione Carra Distribuzione spa, principale fornitore di materie prime per tutti i forni e pasticcerie toscane.

A giudicare i vari forni e pasticcerie saranno come sempre 10 giurati divisi in 2 giurie: una tecnica con pastry chef (Raffaele Musacco, Massimo Davitti di Caffè Gilli, vincitore delle ultime 2 edizioni, Michele Mancini, Massimo Cortini) e una specializzata con tecnici del mondo food e giornalisti enogastronomici che dovranno assaggiare in modo 'coperto' ogni biscotto dando successivamente un voto 1-10.

Notizie correlate