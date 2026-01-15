Incendio oggi allo stabilimento Ferragamo in via Lucchese all'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino. I Vigili del Fuoco di Firenze sono intervenuti alle 12:50.

Le fiamme hanno interessato l’impianto di aspirazione esterno alla struttura. Sul posto sono state inviate due squadre e due autobotti, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio.

Presente anche il funzionario di servizio per coordinare le operazioni. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte.

Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio. Dai primi riscontri, i danni riguarderebbero alcuni tubi dell’impianto. Per precauzione è stata evacuata una palazzina del complesso produttivo.

