Iran, Giani: "Governi ritiri ambasciatore". A Firenze una manifestazione

"La situazione in Iran è insostenibile e ci chiama ad agire con urgenza: per questo chiedo al governo di ritirare il nostro ambasciatore da quel Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Siamo sconcertati e profondamente colpiti dalle notizie dei massacri che avvengono lì e rispetto ai quali occorre mobilitarsi. Da oggi abbiamo esposto accanto all'ingresso principale di Palazzo Strozzi Sacrati, uno striscione con i volti dei giovani e delle giovani vittime dei processi sommari. È un piccolo gesto per trasmettere vicinanza e solidarietà a quel popolo che vive momenti di grande sofferenza".

Proprio di fronte a Palazzo Strozzi Sacrati, domenica 18 gennaio in piazza del Duomo a Firenze alle 11, in programma un sit-in organizzato dall'associazione Italia-Iran. "Vogliamo un Iran libero – affermano gli organizzatori –, vogliamo un Iran che garantisca condizioni di vita dignitose alla sua popolazione, vogliamo un governo che ascolti il suo popolo, vogliamo un paese plurale, rispettoso delle culture millenarie e delle varie fedi presenti, inclusa quella cristiana ed ebraica". "L'attuale regime – proseguono – è incapace di rispondere ai bisogni del popolo, che ha dato una grande prova di partecipazione, ed è arrivato a un punto morto, a un redde rationem: il cambiamento è in atto e la prova di partecipazione supera ogni prova di forza del regime".

Notizie correlate