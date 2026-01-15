Lavori sulla rete idrica a Cerreto Guidi, una mattina senz'acqua

Le zone interessate dall'interruzione idrica

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, lunedì 19 gennaio, dalle ore 10 alle 13.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Cerreto Guidi capoluogo, a Poggio Tempesti e San Zio. Al contempo, si verificheranno mancanze d’acqua a Toiano nel comune di Vinci e in via del Turricchio nel comune di Fucecchio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 20 gennaio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA

