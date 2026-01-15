Si è tenuta Martedì 13 Gennaio, presso la sede dell’Unione Valdera, la presentazione del

progetto 'Le avventure di Carlotta, la carota magica', un’iniziativa che porterà nelle scuole

primarie degli otto Comuni dell’Unione (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme

Lari, Chianni, Palaia, Pontedera) un nuovo modo di parlare di alimentazione sana e sostenibile. All’incontro, che ha registrato una buona partecipazione da parte dei dirigenti scolastici, erano

presenti la Sindaca con delega alle Politiche scolastiche Arianna Cecchini, la Responsabile dei Servizi Scolastici dell’Unione, Patrizia Deri, la Presidente dell’associazione Buon Pro, Moira Volterrani e la Vicepresidente, Sabrina Giraldoni.

L’Unione Valdera è da anni in prima linea nella promozione del biologico, con le sue mense

scolastiche che hanno ottenuto da tempo la certificazione bio dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Questo riconoscimento non solo assicura pasti sani e di

qualità per gli studenti, ma permette anche di accedere a finanziamenti che possono essere

reinvestiti in parte progetti educativi come questo.

'Le avventure di Carlotta, la carota magica' è un progetto pensato per i più piccoli: una serie di video animati, della durata di 2-3 minuti, in cui Carlotta, una carota simpatica e curiosa, accompagnerà i bambini alla scoperta del mondo del biologico, dall’agricoltura agli allevamenti, fino all’impatto positivo che queste scelte hanno sull’ambiente. I video, che saranno distribuiti nelle prossime settimane, saranno affiancati da schede didattiche appositamente studiate per le diverse età, in modo da poter essere utilizzate in classe come strumento di approfondimento. L’iniziativa, ideata dall’associazione Buon Pro, sarà estesa anche alle scuole dell’infanzia, coinvolgendo così tutti gli studenti dei comuni dell’Unione.

L’Unione Valdera ha abbracciato fin dall’inizio la scelta del biologico per le mense scolastiche,

una decisione che si è rivelata vincente sotto molti aspetti. 'Siamo stati lungimiranti nell’abbracciare l’alimentazione bio ottenendo i relativi finanziamenti, a dimostrazione di come la sinergia tra istituzioni, scuole e associazioni possa creare opportunità concrete per i nostri

territori – ha sottolineato Arianna Buti, Presidente dell’Unione Valdera – oggi possiamo dire che questa scelta non solo ci ha permesso di offrire pasti sani e di qualità riducendo i costi della refezione alle nostre famiglie, ma anche di costruire una cultura condivisa che valorizzi le nostre eccellenze agricole e formi i cittadini di domani . È un circolo virtuoso che ci riempie di orgoglio'.

Per Arianna Cecchini, Sindaca con delega all’Istruzione, il progetto rappresenta un passo

importante verso una maggiore consapevolezza: "Mangiare bio non è solo una questione di

salute, ma di rispetto per l’ambiente e per il futuro. Con ‘Le avventure di Carlotta’ vogliamo far

capire ai nostri bambini che scegliere cibo sano significa prendersi cura di sé e del pianeta. È un

piccolo seme che piantiamo oggi, nella speranza di raccogliere domani una generazione più

attenta e responsabile". Nei prossimi giorni, i video e le schede didattiche verranno consegnati agli istituti comprensivi dell’Unione, che potranno inserirli nella programmazione didattica del corrente anno scolastico. L’obiettivo è diffondere la conoscenza dell’agricoltura biologica e dei suoi benefici, coinvolgendo non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie, in un percorso che unisce educazione, salute e sostenibilità.

