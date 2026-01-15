Luca Gori è il nuovo coordinatore toscano della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria

Il Consiglio della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana ha eletto Luca Gori, presidente di Fondazione Caript, nuovo coordinatore della Consulta regionale per il periodo 2026-2028. Gori succede a Carlo Rossi, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

La Consulta riunisce le Fondazioni di origine bancaria operanti in Toscana ed è un organismo territoriale di ACRI, l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa. Ha il compito di favorire il confronto tra le Fondazioni toscane, promuovere iniziative comuni e rafforzare il dialogo con le istituzioni e le comunità locali.

"La Consulta rappresenta uno spazio fondamentale di confronto e collaborazione tra le Fondazioni toscane – dichiara Luca Gori –. Ringrazio Carlo Rossi per il lavoro svolto in questi anni alla guida della Consulta, improntato al dialogo e alla costruzione di percorsi comuni. Proseguiremo su questa strada, rafforzando la capacità delle Fondazioni di operare insieme, valorizzando le esperienze dei singoli territori e contribuendo, in modo responsabile e sussidiario, allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Toscana".

Luca Gori è presidente di Fondazione Caript dal 2024. Insegna Diritto pubblico alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed è docente di Diritto del Terzo settore all’Università di Pisa. È responsabile scientifico delle attività di ricerca del Centro di ricerca Maria Eletta Martini e autore di numerose pubblicazioni in ambito giuridico. Ha partecipato a commissioni e tavoli istituzionali nazionali e regionali sui temi dell’amministrazione condivisa e del Terzo settore. È il più giovane presidente di una fondazione di origine bancaria in Italia.

Fonte: Fondazione Caript - Ufficio Stampa