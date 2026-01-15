Morte di Riccardo Magherini, la Cedu condanna l'Italia

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini. Quest'ultimo perse la vita a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre giaceva a terra immobilizzato dai carabinieri.

Nella sentenza i giudici affermano che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era "l'assoluta necessità" di mantenere Magherini immobilizzato a terra. Sempre la Corte nella sentenza non è entrata nel merito né della responsabilità dei carabinieri né della loro assoluzione al termine del procedimento che si è avuto in Italia.