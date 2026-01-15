Open Day degli screening oncologici al centro Giovannini di Prato

Mercoledì 21 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 16.00, al centro socio sanitario “R. Giovannini” di Prato (via Cavour 118 ingresso B, lato prelievi ematici) si terrà un Open Day dedicato agli screening oncologici per favorire l’adesione ai programmi di prevenzione.

Nel corso della giornata saranno presenti operatori sanitari a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui percorsi di prevenzione attivi, verificare la propria posizione screening e, quando possibile, programmare direttamente l’appuntamento per l’esame.

Inoltre, i cittadini che sono già in possesso della lettera di invito allo screening del colon-retto potranno ricevere le provette per effettuare l’esame presentando la lettera al momento del ritiro.

L’iniziativa è organizzata dal Centro di Prevenzione Oncologica “Eliana Martini” dell’Asl Toscana centro, in collaborazione con la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori, e ha come obiettivo la promozione della partecipazione ai programmi di screening, strumenti fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie oncologiche.

Si ricorda che i programmi di prevenzione oncologica comprendono lo screening cervicale, che prevede il Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni e l’HPV test per la fascia di età compresa tra i 30 e i 64 anni; lo screening mammografico rivolto alle donne tra i 45 e i 74 anni e lo screening del colon-retto, destinato a uomini e donne tra i 50 e i 70 anni attraverso il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Gli screening oncologici rappresentano uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute, permettendo di individuare precocemente eventuali patologie e aumentando significativamente le possibilità di cura.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate