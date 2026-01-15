Un toscano su tre non fa religione a scuola: dati alti tra Cuoio e Empolese Valdelsa

Firenze è la provincia italiana con la percentuale più alta di studenti e studentesse che non si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica nell'anno scolastico 2024-25. La Toscana è invece la terza regione in Italia, sempre considerando la medesima percentuale. Firenze guida le province con il 39,85% di ragazzi e ragazze che non fanno l'Irc - quasi uno su quattro -, la Toscana invece è dietro a Valle d'Aosta e Emilia-Romagna con il 30,60% - in questo caso uno su tre.

Lo dicono i dati Uaar, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti: sono stati pubblicati per il quarto anno consecutivo, sono ufficiali e provengono dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Ora religione, l'analisi provinciale e dei grandi centri

Sempre considerando le province, Firenze guida la graduatoria ma è davanti a Bologna e a un'altra Toscana: bronzo a Prato con 36,65% di giovani che non fanno l'ora di religione. In top ten anche Livorno, con 33,06%.

Focalizzando l'analisi sui Comuni con più di 25mila abitanti si registrano tre casi di sorpasso laico: oltre a Monfalcone (Gorizia, Friuli) e Pinerolo (Torino, Piemonte), nelle scuole di Firenze sono leggermente di più i giovani che non fanno religione (50,85%) rispetto al resto Firenze. Altri sei Comuni mostrano percentuali superiori al 45%, tra questi due sono toscani: Sesto Fiorentino (49,56%) e Scandicci (Fi, 45,29%).

Ora religione: nell'Empolese Valdelsa com'è il trend?

Dando uno sguardo alle scuole dell'Empolese Valdelsa troviamo medie piuttosto alte, ci sono zone in cui addirittura una persona su quattro non fa l'ora di religione.

A Empoli all'istituto professionale Fermi-Da Vinci c'è la percentuale più alta di tutto il circondario, perché quasi due su tre non fanno religione: si astiene infatti il 59,96% tra studenti e studentesse.

Sopra il 50% anche la primaria Da Vinci nel capoluogo, che sta al 52,31%. Nella classifica delle scuole dell'Empolese Valdelsa il terzo posto per 'assenteismo' nell'ora di religione va all'Ipia Ferraris Brunelleschi, 47,83%. Oltre il 46% anche gli istituti tecnici Fermi e Ferraris, sempre a Empoli.

Per trovare una scuola non empolese bisogna andare a Castelfiorentino, alla scuola dell'infanzia di Via Leonardo Da Vinci: la percentuale qua è 45.33%.

Ora religione, uno sguardo al Cuoio

Il Comprensorio del Cuoio come se la passa? Più piccolo e con meno scuole rispetto all'Empolese Valdelsa, comunque fa registrare delle percentuali interessanti.

La scuola col dato più alto è anche la terza della provincia - nonché la più alta percentuale tra Empolese Valdelsa e Cuoio -, si trova a Santa Croce sull'Arno ed è la scuola dell'infanzia in via dei Mille, al 67,69%. Segue la Banti, scuola media sempre a Santa Croce, con 63.29%. In entrambe più di due su tre non fanno religione.

Percentuali leggermente più basse invece alla primaria Carducci (sempre a Santa Croce) con 55,51% di non frequentanti. All'asilo santacrocese Albero Azzurro si scende sotto il cinquanta percento, ovvero al 48.57%. A circa 44% ancora Santa Croce con le primarie Copernico e Pascoli. La prima scuola non santacrocese nella classifica del Cuoio è la scuola dell'infanzia a San Romano (Montopoli) con poco più del 40%.

Notizie correlate