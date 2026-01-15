Si entra nel vivo dei tre giorni di avvio delle operazioni che porteranno al disinnesco del secondo ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale rinvenuto in piazza Guido Guerra a Empoli, nel cantiere del teatro il Ferruccio, le quali si svolgeranno sotto il diretto controllo del Reggimento Genio Ferrovieri Castel Maggiore (BO) ed il coordinamento del Centro di Coordinamento della Sicurezza (CCS) della Prefettura di Firenze. La data programmata per la bonifica del residuato bellico è domenica 18 gennaio 2026.

L’operazione, a causa del maltempo o di gravi motivi concomitanti, potrebbe essere riprogrammata in data successiva. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

Pertanto in questi giorni sono state emesse due ordinanze: la n.17 del giorno 15 gennaio 2026 per l’attivazione dell’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ubicato in via del Castelluccio, 46 località Terrafino (Empoli) da domani, venerdì 16 gennaio 2026, alle 9 fino al termine delle operazioni e ritorno alla normalità. Il C.O.C. ha la responsabilità delle attività a livello comunale e locale, è guidato dal sindaco di Empoli o da un suo delegato e resterà aperto fino al termine delle operazioni di bonifica per coordinare tutte le attività di assistenza alla popolazione con l’impiego del volontariato, le attività di pianificazione, di comunicazione, di informazione e di istruzioni alla cittadinanza.

Per comunicazioni urgenti e segnalazioni delle criticità è attivo h24 il CeSi al n. 335 6685863.

La seconda ordinanza è la n.18 del giorno 15 gennaio 2026 con la quale si dispone la completa evacuazione dall’area della ‘zona rossa’ di persone, animali, droni, autoveicoli e motoveicoli dalle 7 alle 9 del giorno domenica 18 gennaio 2026 permettendo in tal modo di dare inizio alle operazioni di disinnesco dalle 9 (in allegato l’elenco delle vie); l’avvio dell’allestimento del Centro di Accoglienza ACC 05 in via Raffaello Sanzio n.157-187 (palestra della scuola secondaria di primo grado Busoni); le operazioni a supporto della popolazione fragile a partire da sabato 17 gennaio 2026; che i cittadini non rientrino negli edifici ricadenti nella “zona rossa” fino a cessate esigenze, ovvero per tutto il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno e successiva rimozione; che dalle 7 del giorno 18 gennaio 2026, la cessazione di ogni attività economica, produttiva, privata e non, fino a cessate esigenze e la cessazione della circolazione veicolare e pedonale nella zona interdetta dalle 7 fino al termine delle operazioni.

Si ricorda che ENAC ha provveduto a comunicare il rilascio del NOTAM che vieta esplicitamente il sorvolo della Zona Rossa anche per i droni nella giornata di domenica 18 gennaio 2026.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si provvederà a inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

FOCUS PER LE PERSONE FRAGILI – Particolare attenzione sarà rivolta alle persone “fragili” con necessità sanitarie e socio-assistenziali, che saranno fin da ora prese in carico dalla Protezione Civile e dal Servizio Socio-Sanitario, per essere informate e organizzare l’ospitalità presso l’area di accoglienza stessa o in strutture dedicate.

CONTATTI – Il Comune di Empoli ha messo a disposizione:

– una pagina del suo sito con tutte le informazioni che verranno via via rese note: https://ordigno2026.comune.empoli.fi.it/

– un numero di telefono (0571/757535) che è possibile contattare negli orari di apertura del centralino del Comune: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 13 per tutte le informazioni di dettaglio.

Per eventuali richieste di assistenza all’evacuazione si potrà anche scrivere all’indirizzo mail ordignobellico@comune.empoli.fi.it

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione:

– la pagina del sito comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2026 dove trovare tutte le info necessarie.

– il numero di telefono (0571/933298) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche tra le ore 15 e le ore 17.

È disponibile anche l’indirizzo mail protezionecivile@comune.vinci.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

