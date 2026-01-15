PD Empolese Valdelsa, NO al referendum sulla giustizia: raccolte 500mila firme

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Sedi aperte sabato 17 gennaio per la raccolta firme. Il segretario Pd Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini: "La nostra è una battaglia in difesa della giustizia, della Costituzione e della democrazia"

Il Partito democratico Empolese Valdelsa si mobilita per la raccolta firme per la promozione del referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura. Soddisfazione è stata espressa dopo aver appreso la bella notizia del raggiungimento delle 500mila firme raccolte.

"Un risultato che dice una cosa molto chiara: le persone vogliono capire, partecipare, scegliere. Il referendum costituzionale – convocato per confermare o rigettare la cosiddetta riforma della giustizia, approvata senza il numero necessario dei due terzi del Parlamento per evitare la consultazione popolare – è stato fissato in tempi molto ravvicinati, il 22 e 23 marzo, sollevando interrogativi sull’effettiva possibilità per i cittadini di esercitare pienamente i diritti previsti dalla Costituzione. Invitiamo tutti a non restare indifferenti. Ogni firma è un tassello fondamentale che aggiunge forza alla nostra mobilitazione, non bisogna fermarsi anche se il primo traguardo è stato raggiunto. Unirsi alla raccolta firme è l'atto concreto per contribuire a far vincere il NO" dichiara Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa.

Mazzantini annuncia per sabato 17 gennaio una giornata di apertura straordinaria delle sedi territoriali del Pd per raccogliere le firme: a Castelfiorentino presso la sede in Corso Matteotti 19 dalle 10.00 alle 13.00, a Certaldo la sede di via Roma 48 sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00, a Empoli in via Fabiani dalle 9.30 alle 12.00, a Gambassi Terme dalle 10 alle 13 davanti alla sede in via Garibaldi 8, a Fucecchio alla sede I Care dalle 17.00 alle 19.00, a Montaione in via Kennedy 5 dalle 10.00 alle 12.00, a Montespertoli metti in piazza del popolo dalle 10.00 alle 13.00, a Sovigliana di Vinci in viale Togliatti dalle 10.00 alle 12.00.

"Questa riforma incide sugli equilibri tra potere giudiziario e potere politico e solleva interrogativi sul futuro dell’autonomia della magistratura. Non ha invece nessun vantaggio in termini di funzionamento della giustizia, sulla velocità e l’efficacia dei processi e su altre questioni delicatissime come, per esempio, l’agonizzante situazione del sistema carcerario - spiega ancora Mazzantini -. Anzi, è un modo per non affrontare quei problemi, prioritari della giustizia italiana".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
12 Gennaio 2026

Abbonamento unico per la MetroCittà, Mantellassi: "Al lavoro per attivarlo nel 2026"

Un intervento epocale che porterà i territori della Città Metropolitana di Firenze a essere interconnessi tramite i mezzi pubblici. Dal treno al bus passando per la tramvia fiorentina, dal Mugello [...]

Certaldo
Attualità
12 Gennaio 2026

A Certaldo arriva 'Pegaso Metropolitano': una svolta per la mobilità della Valdelsa

Una notizia di grande importanza per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Firenze e, in particolare, per i cittadini di Certaldo e di tutta la Valdelsa. Con l’estensione [...]

Front Office
Scuola e Università
12 Gennaio 2026

Nidi d'infanzia, approvati i nuovi Criteri Zonali d'accesso per i comuni dell'Empolese Valdelsa

Negli undici comuni dell’Empolese Valdelsa, sono stati approvati i nuovi Criteri Zonali di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia definiti dalla Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione dell’Empolese [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina