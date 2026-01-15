PD Empolese Valdelsa, NO al referendum sulla giustizia: raccolte 500mila firme

Il Partito democratico Empolese Valdelsa si mobilita per la raccolta firme per la promozione del referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura. Soddisfazione è stata espressa dopo aver appreso la bella notizia del raggiungimento delle 500mila firme raccolte.

"Un risultato che dice una cosa molto chiara: le persone vogliono capire, partecipare, scegliere. Il referendum costituzionale – convocato per confermare o rigettare la cosiddetta riforma della giustizia, approvata senza il numero necessario dei due terzi del Parlamento per evitare la consultazione popolare – è stato fissato in tempi molto ravvicinati, il 22 e 23 marzo, sollevando interrogativi sull’effettiva possibilità per i cittadini di esercitare pienamente i diritti previsti dalla Costituzione. Invitiamo tutti a non restare indifferenti. Ogni firma è un tassello fondamentale che aggiunge forza alla nostra mobilitazione, non bisogna fermarsi anche se il primo traguardo è stato raggiunto. Unirsi alla raccolta firme è l'atto concreto per contribuire a far vincere il NO" dichiara Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa.

Mazzantini annuncia per sabato 17 gennaio una giornata di apertura straordinaria delle sedi territoriali del Pd per raccogliere le firme: a Castelfiorentino presso la sede in Corso Matteotti 19 dalle 10.00 alle 13.00, a Certaldo la sede di via Roma 48 sarà aperta dalle 10.00 alle 12.00, a Empoli in via Fabiani dalle 9.30 alle 12.00, a Gambassi Terme dalle 10 alle 13 davanti alla sede in via Garibaldi 8, a Fucecchio alla sede I Care dalle 17.00 alle 19.00, a Montaione in via Kennedy 5 dalle 10.00 alle 12.00, a Montespertoli metti in piazza del popolo dalle 10.00 alle 13.00, a Sovigliana di Vinci in viale Togliatti dalle 10.00 alle 12.00.

"Questa riforma incide sugli equilibri tra potere giudiziario e potere politico e solleva interrogativi sul futuro dell’autonomia della magistratura. Non ha invece nessun vantaggio in termini di funzionamento della giustizia, sulla velocità e l’efficacia dei processi e su altre questioni delicatissime come, per esempio, l’agonizzante situazione del sistema carcerario - spiega ancora Mazzantini -. Anzi, è un modo per non affrontare quei problemi, prioritari della giustizia italiana".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

