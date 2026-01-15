Per la festa di Sant'Antonio Abate torna la benedizione degli animali

Attualità Bagno a Ripoli
benedizione animali sant'antonio bagno a ripoli

L’appuntamento si svolgerà ai giardini 'Nano Campeggi' ai Ponti, in via Roma. Ritrovo alle 11 per cittadini e animali.

Cani, gatti, 'inquilini' dell’aia e della fattoria: domenica 18 gennaio, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, torna la tradizionale benedizione degli animali.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con l'associazione Giostra della Stella - Palio delle Contrade, si svolgerà ai giardini 'Nano Campeggi' ai Ponti, in via Roma. Il ritrovo è alle ore 11.00 per tutti i partecipanti e i loro amici animali. Alle ore 11.30, don Andrea Faberi della parrocchia di Santa Maria a Quarto celebrerà la Messa e al termine della funzione effettuerà la benedizione degli animali, dei foraggi e delle biade.

In caso di pioggia si svolgerà solo la benedizione degli animali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Bagno a Ripoli

