Pisa, tentano un colpo da mille euro in un negozio: fermate e arrestate due donne

Cronaca Pisa
In manette una 30enne e una 31enne. La merce è stata recuperata e riconsegnata al punto vendita

I Carabinieri hanno arrestato a Pisa due donne, di 30 e 31 anni, colte in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. L’arresto è avvenuto lo scorso 12 gennaio.

Secondo quanto riferito dai militari, l'intervento è scattato a seguito di una segnalazione al 112, dopo che la vigilanza di un noto punto vendita in via Ricci aveva fermato le due donne poco dopo aver oltrepassato le barriere delle casse. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri.

Dai controlli è emerso che le donne avevano cercato di rubare merce per un valore di circa 1000 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

L'arresto è stato convalidato nella mattinata del giorno successivo, senza che siano state disposte misure cautelari a loro carico.

