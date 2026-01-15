Pontedera, piantanti nuovi alberi in 3 scuole dell’infanzia

Nuovi alberi sono stati piantumati questa mattina in tre scuole dell'infanzia del comune di Pontedera, nell'ambito di un progressivo aumento delle alberature negli spazi delle strutture educative.

Nello specifico si tratta di piante da frutto nel giardino della Diaz e di ulivo, gelsi e tigli a Santa Lucia e in via dell'Olmo. Le operazioni di piantumazione si sono svolte alla presenza di bambini e insegnanti, con la partecipazione degli assessori comunali Mattia Belli e Francesco Mori

Fonte: Ufficio stampa