Tragedia solo sfiorata e traffico in tilt a Prato, dove questa mattina intorno alle 8, in via Roma all’incrocio con via Zanarini, un grosso albero è caduto in strada sfiorando un'auto guidata da un 29enne.

Fortunatamente, l'auto del giovane sarebbe stata colpita soltanto dalla chioma dell'albero e il conducente è rimasto ferito lievemente ma sotto choc. Il personale sanitario del 118 lo ha portato al pronto soccorso.

Nella caduta, l'albero ha danneggiato tre auto in sosta lungo la via e bloccato l'accesso alla strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la via per consentire la rimozione dell’albero da parte dei vigili del fuoco.

L'incidente ha creato non pochi problemi alla viabilità, paralizzando il traffico sull'arteria viaria cittadina.

