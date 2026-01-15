Presentazione alla Casa del Popolo di Sovigliana del libro 'Quelli del Bar Pallino'

La Casa del Popolo di Sovigliana

Anni che parlano di risate, divertimento, scherzi, giochi ma soprattutto amicizia vera. Sono quelli racchiusi tra le pagine del libro 'Quelli del bar Pallino', che con racconti, testimonianze e fotografie ripercorre la storia del bar di Sovigliana custodito nei ricordi di intere generazioni. Protagonisti ovviamente gli aneddoti dei cosiddetti 'palliniani', messi nero su bianco da Rossana Ragionieri.

Una storia che si intreccia con le evoluzioni del tempo, con il contesto sociale del territorio, che molti nell’Empolese ricordano o hanno vissuto. Un'epoca passata da riscoprire sabato 17 gennaio, alle 10.30 alla Casa del Popolo di Sovigliana in via Empolese, con la presentazione del libro: a parlarne saranno l'autrice, i frequentatori dello storico bar, con la partecipazione anche dei sindaci di Empoli e Vinci, Alessio Mantellassi e Daniele Vanni, e la conduzione di Alessandro Lippi.

