"Radici future", le creazioni moda di oltre 100 giovani nel palazzo della Regione Toscana

Un evento creato dai giovani per i giovani e promosso all’interno del calendario di Pitti Immagine. Nella settimana dedicata alla moda, la sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati diventa spazio espositivo con “Radici future: Giovani talenti per l’identità toscana”, il progetto promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì per valorizzare la creatività dei giovani in moda e design.

Sono oltre 100 i giovani studenti under 35 da tutta la Toscana che hanno partecipato inviando le proprie proposte grafiche per capi e accessori di moda che raccontano la Toscana, i suoi valori e il suo immaginario, con uno sguardo innovativo e attuale.

Dai profili classici delle dolci colline, ai grandi dell'enogastronomia come l'olio e il vino, passando per i monumenti più rappresentativi come la Torre di Pisa e la cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze. Su tutti naturalmente campeggia il Pegaso alato nelle più varie interpretazioni e scelte cromatiche. Non mancano le varianti simpatiche con i detti toscani stampati su felpe, tazze e magliette.

Sulla base delle proposte ricevute gli studenti dell’Its MITA (partner del progetto insieme a Pitti Immagine) hanno realizzato 3 prototipi.

"Sono orgoglioso - ha detto il presidente Eugenio Giani - che oggi la sede della Regione possa ospitare un evento di Pitti legato all'identità toscana e alla creatività dei giovani. L'identità per noi è un valore fondamentale. Per questo abbiamo deciso che nel contesto di Pitti Immagine Uomo che è in svolgimento questa iniziativa potesse trovare spazio e la grande partecipazione di più di 100 studenti ci ha dato ragione. Un evento che oggi vede il suo esordio e che saremo felici di ripetere. Ringrazio l'Its MITA, rappresentato dalla direttrice Antonella Vitiello e Pitti Immagine per la sinergia fondamentale che ha accompagnato con concretezza questi giovani, a loro oggi voglio dire: siete protagonisti!".

"Abbiamo detto ai giovani siate liberi è ora il momento di tirare fuori tutta la vostra creatività per rappresentare l'identità toscana - ha affermato il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika - il vostro attaccamento alla nostra regione che emerge da questi lavori innovativi e professionali ci dà grande fiducia. La moda è genio, è anima del made in Italy, è lavoro. In un momento difficile per il comparto, la speranza nasce anche dai vostri talenti, perché il potenziale dei giovani è qualcosa che ci rende immediatamente competitivi e quindi dobbiamo creare le occasioni giuste perché possa essere pienamente espresso".

Protagonisti dell'iniziativa anche 40 ragazzi della Task Force di Giovanisi che hanno partecipato attivamente a tutto il progetto dall' ideazione alla realizzazione finale.

