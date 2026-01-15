Ricercato per un sequestro a Parigi, lavorava come giardiniere a Firenze

Era ricercato per un sequestro a Parigi, ma lavorava come giardiniere in una villa tra Firenze e Bagno a Ripoli. R.S., cittadino russo 45enne, era a San Felice a Ema in una villa privata dove si occupava dei giardini: era ricercato dall'autorità giudiziaria francese per aver preso parte insieme ad altri complici al sequestro di Olimpo Kakhramonjon, cittadino uzbeko, ceo di Anorbank, banca digitale commerciale dell'Uzbekistan.

Il sequestro di Kakhramonjon è stato compiuto a Parigi il 22 giugno 2025: è stato poi rilasciato a Nizza a seguito del pagamento di un riscatto di 200.000 dollari e la sottoscrizione di un debito di 5 milioni di euro.

R.S. è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri, su richiesta del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, che era stato emesso dall'autorità giudiziaria francese.