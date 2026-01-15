Il Roma Club Versilia dona 1000 euro alla Fondazione ARCO del Santa Chiara di Pisa

Una delegazione del direttivo del Roma Club Versilia si è recata oggi presso il reparto di oncologia dell'ospedale Santa Chiara di Pisa per la consegna simbolica di una donazione di 1.000 euro alla Fondazione A.R.C.O. Il bonifico era stato già effettuato a inizio gennaio.

Ad accogliere i rappresentanti del club giallorosso il presidente della Fondazione, dottor Masi, insieme al suo staff, che ha ringraziato tutti i soci per questa iniziativa solidale.

"Il Roma Club è da sempre vicino alle realtà che operano nel sociale" ha dichiarato Alessandro Battaglia, presidente del Roma Club Versilia. "Siamo ben felici di contribuire alle attività della Fondazione A.R.C.O., un'associazione che opera per la ricerca e per il sostegno ai malati oncologici".

La donazione si inserisce in un percorso di impegno sociale che il Roma Club Versilia, affiliato ad Airc 1971, porta avanti con costanza. Negli scorsi anni, sempre in occasione del Natale, il club ha effettuato donazioni all'ospedale Meyer di Firenze e al reparto di Pediatria dell'ospedale Versilia, confermando la propria attenzione verso le strutture sanitarie del territorio e verso chi ha più bisogno.

La Fondazione A.R.C.O. (Associazione per la Ricerca e la Cura in Oncologia) opera nell'ambito della ricerca oncologica e del sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per il territorio pisano.

Fonte: Ufficio stampa

