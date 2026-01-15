Una segnalazione di un cittadino empolese riporta un "colore anormale del rio Vitiana di Empoli", che gli sarebbe saltato all'occhio nella mattinata di oggi a causa della strana torbidità biancastra e dei depositi sul fondo.

Si trovava all'incirca a metà di Via Valdarno, quando ha notato il letto del rio e il suo aspetto anomalo: "Era tanto tempo, circa un anno e mezzo che non si vedeva il rio così. È strano, l'ho notato subito. Le borraccine dovrebbero essere verdi e invece sono biancastre".

Il rio Vitiana conta già un precedente, che risale all'aprile 2021, quando Arpat, l’Agenzia regionale di Protezione ambientale - sempre in seguito all'avviso dei cittadini e delle cittadine - aveva rilevato livelli oltre i limiti di azoto e ammoniaca.

