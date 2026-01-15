Rio Vitiana, la segnalazione: "Colore anomalo per l'acqua"

Cronaca Empoli
rio vitiana schiume
Foto fornita dal segnalatore.

Un avviso arrivato questa mattina riporta un colore anomalo e strani depositi nel letto del rio. Nel 2021 un precedente.

Una segnalazione di un cittadino empolese riporta un "colore anormale del rio Vitiana di Empoli", che gli sarebbe saltato all'occhio nella mattinata di oggi a causa della strana torbidità biancastra e dei depositi sul fondo.

Si trovava all'incirca a metà di Via Valdarno, quando ha notato il letto del rio e il suo aspetto anomalo: "Era tanto tempo, circa un anno e mezzo che non si vedeva il rio così. È strano, l'ho notato subito. Le borraccine dovrebbero essere verdi e invece sono biancastre".

Il rio Vitiana conta già un precedente, che risale all'aprile 2021, quando Arpat, l’Agenzia regionale di Protezione ambientale - sempre in seguito all'avviso dei cittadini e delle cittadine - aveva rilevato livelli oltre i limiti di azoto e ammoniaca.

