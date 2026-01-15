Sorpreso a rubare nell'autfficina: arrestato 50enne per tentato furto

L'uomo, una volta individuato dai carabinieri, ha resistito all'arresto mostrando un forte stato di agitazione.

Un 50enne dell'Est Europa è finito in manette per un tentativo di furto nelle scorse ore a San Vincenzo. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino dopo aver tentato di svaligiare un'officina e l'abitazione adiacente.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 50enne si sarebbe introdotto di prima mattina nell'area privata di un'autofficina, probabilmente a caccia di materiale ferroso o pezzi di veicoli. Non soddisfatto, avrebbe anche tentato di forzare l'ingresso dell'abitazione del titolare, collegata all'attività. Proprio il proprietario, accortosi della presenza dell'intruso nella corte interna, lo ha sorpreso mettendolo in fuga e allertando immediatamente il 112.

L'intervento dell'Arma

Il tempestivo intervento di una pattuglia dell'Arma, ha permesso di intercettare il fuggitivo poco lontano. Durante il controllo, l'uomo ha opposto resistenza, tentando di disfarsi di un taglierino (poi recuperato e sequestrato dai militari). Una volta portato in caserma per le procedure di rito, il 50enne ha continuato a dare in escandescenze. In preda a un forte stato di agitazione, si è dimenato violentemente mettendo a rischio l'incolumità propria e dei carabinieri presenti, tanto da rendere necessario l'intervento di un'ambulanza per calmarlo e prestargli le cure del caso.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato dichiarato in arresto non solo per il tentato furto, ma anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Livorno.

