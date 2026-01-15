Truffa all'anziana da 35mila euro: intercettata sul treno per Firenze

Una brillante operazione coordinata tra la Questura di Livorno e la Polizia Ferroviaria di Firenze ha permesso di recuperare un ingente bottino sottratto a un’anziana ultra novantenne e di denunciare una giovane truffatrice. Gioielli per un valore di circa 35.000 euro e 1.000 euro in contanti sono stati recuperati dagli agenti.

La truffa si è svolta a Livorno, dove la truffatrice ha messo in atto uno dei raggiri più diffusi degli ultimi tempi. Si è presentata a casa della vittima sostenendo che la figlia dell'anziana avesse subito un grave incidente stradale: per evitarle la prigione, ha convinto la donna a consegnarle soldi e gioielli. L'allarme è scattato grazie agli agenti, che l'hanno notato allontanarsi frettolosamente dall'abitazione e, insospettiti, hanno bussato alla porta dell'anziana scoprendo il raggiro.

Capito il modus operandi, la notizia è stata immediatamente diffusa a tutti i reparti, con particolare attenzione ai trasporti ferroviari. Grazie alla fondamentale collaborazione con il capotreno di un regionale diretto a Firenze Santa Maria Novella, che ha confermato la presenza a bordo di una passeggera corrispondente alla descrizione, la trappola è scattata all'arrivo nel capoluogo toscano.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Firenze hanno intercettato la donna mentre tentava di proseguire la sua fuga in direzione Napoli. Durante il controllo, nascosti all'interno di una maglia nera dentro la borsa, sono spuntati anelli, bracciali e collane, oltre ai contanti.

L'intero bottino, dal valore stimato di 35mila euro, è stato sequestrato per essere restituito alla legittima proprietaria. La donna è stata denunciata per truffa aggravata.