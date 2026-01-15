Vicopisano: nasce il primo sportello di ascolto contro la disgrafia

Recuperare il piacere della scrittura a mano e prevenire disturbi come la disgrafia. Con questo obiettivo nasce a Vicopisano un nuovo servizio sul territorio: uno sportello di ascolto grafologico su appuntamento.

L'iniziativa, realizzata dal Ce.S.I.O.G. Toscana (Centro Studi Italiano per l’Orientamento Grafologico) e dalla dottoressa Lucia Pardini, gode del patrocinio del Comune e si inserisce

Il servizio sarà attivo il mercoledì pomeriggio, esclusivamente su appuntamento, in due punti strategici del comune per essere vicino alle famiglie:

Presso il Circolo ARCI di Lugnano .

Presso il Circolo ACLI di San Giovanni alla Vena.

Oltre alla consulenza tecnica, sarà presente un 'angolo di lettura' della scrittura, uno spazio divulgativo pensato sia per gli adulti che per i bambini per scoprire cosa si cela dietro un tratto di penna.

La scelta di far partire il progetto il 23 gennaio non è casuale: coincide infatti con la Giornata Internazionale della Scrittura a Mano.

"Scrivere a mano non è solo un’abitudine, è una competenza che coinvolge attenzione, coordinazione e organizzazione del pensiero", ha spiegato il Sindaco Matteo Ferrucci. "Quando la scrittura diventa faticosa o poco leggibile può creare frustrazione, soprattutto nei più piccoli. Questo sportello offre un orientamento concreto in un contesto comunitario".

Per presentare il servizio alla cittadinanza sono previsti due momenti di inaugurazione: Venerdì 23 gennaio (ore 16:30) al Circolo ARCI di Lugnano e sabato 24 gennaio (ore 16:30) al Circolo ACLI di San Giovanni alla Vena.

Per prenotazioni e dettagli è possibile contattare direttamente i Circoli coinvolti, il Ce.S.I.O.G. Toscana o la dottoressa Lucia Pardini.

Notizie correlate