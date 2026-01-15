Chi vive nella 'zona rossa' può visitare gratis Provincia Novecento

Domenica 18 gennaio 2026 è la data in cui è stata programmata la rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. Guerra a Empoli (tutte le informazioni a questo link: https://ordigno2026.comune.empoli.fi.it/.
In occasione dell'evento, per tutta la giornata del 18 gennaio sarà aperta gratuitamente ai residenti empolesi della zona rossa la mostra Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960 presso l'Antico Ospedale San Giuseppe di via Paladini a Empoli.
Dalle 10 alle 20 (quindi anche a emergenza terminata) sarà possibile, per i cittadini di Empoli chiamati a lasciare le proprie abitazioni per la durata dell'operazione, visitare la mostra dedicata ai talenti locali del secolo scorso. Durante l'attivazione della zona rossa, con i varchi di blocco della viabilità, si consiglia di raggiungere via Paladini dall'area della Stazione, transitando per via Giuseppe Del Papa.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
