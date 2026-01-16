Montemurlo, Antonino Occhipinti spegne 98 candeline tra gli amici della palestra

Esistono traguardi che meritano di essere celebrati con un entusiasmo speciale, soprattutto quando, superati i 90, ogni anno diventa una preziosa conquista. È il caso di Antonino Occhipinti, cittadino di Montemurlo, che lo scorso 14 gennaio ha scelto di festeggiare i suoi 98 anni proprio in palestra. Al palazzetto dello sport di Oste, Antonino è di casa: da ben 13 anni frequenta con costanza i corsi di attività motoria per over 60 promossi dal Comune e da 20 fa ginnastica con l’insegnante Luisella Tarello. Fisico minuto ma spirito indomabile, Antonino sfida il tempo con un’alimentazione sana e il movimento quotidiano, confermandosi un autentico esempio di vitalità.

L’assessore allo sport del Comune , Valentina Vespi, insieme all’insegnante Luisella Tarello e a tutti i compagni di corso ha voluto partecipare alla festa di compleanno, portando le congratulazioni del sindaco Simone Calamai: "Antonino è l’esempio vivente di quanto lo sport e lo stare insieme siano il miglior elisir di lunga vita — commenta l’assessore Vespi— Per noi è una vera mascotte, un uomo dalla fibra d'altri tempi che ha saputo trasformare le difficoltà del passato nella forza di oggi. La sua capacità di non fermarsi mai e di guardare al futuro con tanta vitalità è un insegnamento prezioso per tutta la nostra comunità".

Antonino è lo sportivo più anziano del folto gruppo di atleti, composto da ben 40 persone tutte mosse da grande spirito di gruppo. Tre volte la settimana Antonino, accompagnato dalla figlia Rosetta, raggiunge la palestra di Oste, dove fa un'ora di ginnastica con gli insegnanti Luisella Tarello e Raia Rossi. Esercizi alla spalliera e a corpo libero, Antonino segue tutto il programma che nell’ultimo periodo è stato adattato alle sue esigenze fisiche. Con lui, nel gruppo anche la figlia e la consuocera che di anni ne ha 91. "Antonino è sempre sorridente e spesso gli chiedo come faccia a mantenere sempre questo spirito- racconta l’insegnante Luisella Tarello- e lui mi risponde 'io non penso alla morte ma a vivere ogni giorno al meglio'".

Antonino Occhipinti è originario della Sicilia ma da molti anni vive a Oste, dove ha lavorato come muratore, operaio tessile, camionista. Da qualche anno poi è rimasto vedovo e la palestra rappresenta un'occasione per sistemarsi, uscire di casa e incontrare altre persone.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa