A Pontassieve piantati oltre 20mila bulbi di tulipani in Viale Diaz

Mentre la natura riposa nel cuore dell'inverno, un gruppo di giovani sta lavorando per preparare un’esplosione di vita primaverile. In questo periodo sono stati, infatti, piantati oltre 20 mila bulbi di tulipano in viale Diaz, nell’area verde della passeggiata lungo il fiume Sieve che termina la sua corsa gettandosi nell’Arno.

L'iniziativa è realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione "Le Tribù della Terra" promotrice del progetto "Wanderandpick" e con la collaborazione operativa del gruppo scout Agesci Pontassieve 1.

L'obiettivo è trasformare l'area urbana in una distesa di colori e profumi tra fine marzo e aprile, offrendo uno spettacolo unico per cittadini in un’area che ormai da anni è un punto di ritrovo per il territorio comunale.

Il progetto non rappresenta solo un intervento estetico, di raccolta e didattica botanica, ma un vero e proprio laboratorio di partecipazione e sostenibilità urbana. La messa a dimora segue criteri biologici e si avvale del supporto scientifico per l'utilizzo di colonie microbiologiche, per il miglioramento qualitativo delle piante con l'uso di microrganismi.

Un modello di progetto interattivo, in cui i cittadini potranno godere del giardino, delle attività culturali, passeggiare, cogliere i fiori per dare sostenibilità al progetto. A fine fioritura i bulbi potranno essere donati a scuole e associazioni del territorio per essere reimpiantati, moltiplicando così i giardini.

"Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e cura del bene comune," dichiara l'Assessore Mattia Canestri. "Vedere i nostri giovani impegnati durante l'inverno per regalare alla comunità un giardino diffuso è il segno di un legame forte con il territorio per un progetto il cui valore va oltre l’estetica e lo trasforma in un percorso educativo che unisce il rispetto per l'ambiente alla solidarietà, rendendo Pontassieve un modello di sostenibilità e partecipazione."

"Ci impegniamo con l'amministrazione comunale", dice la Alessandra Benati, responsabile del progetto Wanderandpick, - "per creare occasioni culturali e di partecipazione attiva con le realtà locali. Seguiteci per essere tutti protagonisti di questo primo giardino biologico e interattivo di Pontassieve".

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa

