Accusato di aver abusato di tre donne disabili, condannato ex volontario a Prato

È stato condannato a 8 anni di reclusione un uomo, ex volontario di un'associazione, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di tre donne disabili, una delle quali minorenne. I fatti risalgono tra novembre e dicembre 2024 a Prato e le indagini, coordinate dalla procura pratese e condotte da squadra mobile e polizia municipale, erano partite dalle immagini di alcune fototrappole ambientali. Il sistema di videosorveglianza, installato per contrastare l'abbandono dei rifiuti, aveva infatti ripreso due episodi di abuso avvenuti in strade isolate mentre l'uomo, un 68enne, era in servizio per l'associazione, in cui si occupava del trasporto di persone disabili.

La sentenza è riportata oggi dai quotidiani La Nazione e Il Tirreno ed è stata emessa dal gip di Prato al termine di un processo con giudizio abbreviato. La sentenza aveva chiesto 10 anni di carcere. Dopo i due episodi ripresi le immagini avevano trovato riscontro dalle dichiarazioni delle vittime ed era scattato l'arresto per il 68enne un anno fa, nel gennaio scorso. Poi, durante le indagini, è emerso un terzo episodio di violenza.

