Ascanio Celestini in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con 'Poveri Cristi'

L’intenso programma del Teatro del Popolo di Castelfiorentino prosegue con un interessante spettacolo in programma Mercoledì 21 Gennaio alle ore 21,00. Ascanio Celestini è il protagonista di “Poveri Cristi”.

In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo, si intrecciano le vite di poveri cristi.

C’è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola. C’è la vecchia che insegna alla prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro: i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può pagare. C’è Joseph che è partito dal suo Paese, ma prima di arrivare in Italia è stato emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone.

Ogni replica, come spiega lo stesso Celestini, vengono scelti altri personaggi: “Tutti questi personaggi hanno qualcosa in comune. Sono quelli brutti che finiscono sui giornali quando accade qualcosa di grave, di scandaloso. Io cerco di raccontarli come santi quando succede un prodigio”.

Lo spettacolo di Ascanio Celestini precede di pochi giorni un altro appuntamento nel segno della riflessione. Sabato 31 gennaio alle ore 21,00, Domenico Iannacone sarà il protagonista della conversazione scenica “Lo sguardo degli altri”.

Mercoledì 21 Gennaio ore 21,00 | Teatro del Popolo di Castelfiorentino

POVERI CRISTI

di e con Ascanio Celestini

con Gianluca Casadei alla fisarmonica

Produzione: Fabbrica, Teatro Carcano

PREZZI

Posto unico € 15,00

Ridotto soci coop € 12,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino - Ufficio stampa

