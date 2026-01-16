Ben 147 donatori per le Festività in Aoup

Sanità Pisa
Sono stati tanti, ben 147, i donatori che non hanno dimenticato di dare il loro contributo al Centro trasfusionale dell’Aoup durante le festività natalizie, grazie anche alla presenza dei testimonial, in modo da supportare le riserve che servono all’ospedale per effettuare trapianti, interventi chirurgici, terapie salvavita.Questi gli eventi di richiamo: il 14 dicembre scorso apertura domenicale straordinaria con l’associazione culturale calabrese "Esperia" insieme ai Maghi prestigiatori; il 20 dicembre visita di Babbo Natale; il 21 dicembre apertura domenicale straordinaria con i componenti del Gioco del Ponte parte di Mezzogiorno; il 23 dicembre di nuovo Babbo Natale e il Grinch della gentilezza; infine il 3 gennaio visita della Befana.  Un grazie sentito a tutti i donatori e a chi ha fatto da testimonial per attirare famiglie e bambini. Questa la raccolta nel dettaglio: 79 donazioni di sangue intero, 38 di emocomponenti, 30 donazioni differite.

Si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa

