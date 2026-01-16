Bilancio, Riformisti San Miniato: "Sembrava più una carnevalata"

Nei giorni scorsi, quasi in contemporanea, si sono tenute due conferenze stampa: una per presentare il bilancio di previsione 2026–2028 e l’altra per annunciare il Carnevale dei bambini 2026.

Evidentemente in Comune qualcuno ha fatto un po' di confusione, mescolando le due cose: la presentazione del bilancio assomigliava infatti più ad una carnevalata che ad un serio atto di governo della città. A Carnevale ogni scherzo vale, purché lo si racconti bene però!

Ci troviamo di fronte, per l'ennesima volta, al mal riuscito ed imbarazzante tentativo di prendere in giro San Miniato ed i suoi cittadini. Il tutto peraltro condito da un esercizio di retorica stanca, già sentita, già letta, che sta diventando francamente fastidiosa oltrechè preoccupante. Noi che abbiamo invece il dovere, quantomeno morale, della trasparenza, abbiamo avuto la curiosità – e la pazienza – di rileggere il comunicato dell'amministrazione diffuso lo scorso anno: stessi argomenti, stesse frasi, stesso copione. Tagli del Governo, recupero dell’evasione IMU e TARI, costi delle utenze, cultura, personale… parole, soltanto parole. Un disco rotto che l'amministrazione (sulla falsariga del modus operandi del PD) continua a far girare, anno dopo anno.

La verità è semplice e sotto gli occhi di tutti: bilancio di previsione e DUP sono un copia-incolla degli anni precedenti, elaborati quasi esclusivamente dagli uffici comunali, senza alcuna visione politica. Il sindaco e la giunta, non essendone in grado, non governano seguendo una linea politica: sono ormai ostaggio di una gestione puramente ragionieristica della cosa pubblica, incapaci di indicare una direzione, una priorità, un’idea di futuro. E nemmeno il cambio di assessore è riuscito a smuovere questo pericoloso immobilismo.

San Miniato è così incancrenita in una cultura amministrativa burocratica e difensiva, tipica della peggior tradizione ex comunista, che ogni slancio riformatore ha soffocato. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: stagnazione, ritardi, immobilismo.

Sul fronte delle opere pubbliche, poi, l’assessore Marco Greco sembra vivere in una dimensione parallela. Le opere annunciate “in pompa magna” per il 2026 sono, guarda caso, le stesse che dovevano partire nel 2025: Piazza del Duomo, la pista di atletica di Fontevivo, la rotatoria di via Guerrazzi (ferma dal 2020), la nuova palestra, il recupero delle frane. E che dire della scuola di Ponte a Elsa, che secondo i proclami doveva essere completata entro il 2025?

Qui la distanza tra propaganda e realtà diventa imbarazzante. La Segreteria del PD, che ogni tanto si ridesta dal torpore in cui è relegata, rilancia gli annunci come se bastasse ripeterli per trasformarli in fatti. Ma la realtà è un’altra: questo sindaco e questa giunta non fanno altro che autocelebrarsi, raccontandosi quanto sono bravi e quanto sono “vicini ai cittadini”.

Il bilancio si regge su quasi 20 milioni di euro di finanziamenti speciali, che sulla carta significano tutto e nella realtà non garantiscono nulla. Fare domanda non vuol dire infatti avere i soldi da destinare alle proclamate opere. E l’esperienza insegna: i finanziamenti ottenuti e non spesi – come nel caso del nido Pinocchio – dimostrano tutta l’inadeguatezza amministrativa di questa maggioranza.

La verità, che nessuno ha il coraggio di dire, è che la scuola di Ponte a Elsa non si farà: è lasciata a deperire alle intemperie e non potrà mai essere completata entro il 30 giugno 2026, come richiesto dai fondi PNRR.

E non si copiano solo i bilanci ed i documenti di programmazione: si copiano anche i comunicati stampa, identici, autoreferenziali, privi di fondamento. Il segno inequivocabile di una giunta inefficace, politicamente inesistente, che vive di annunci e sopravvive di inerzia.

Ma continuiamo pure a ballare. Si avvicina Maggio, e come ogni anno arriverà il Babbo Natale sanminiatese, pronto a distribuire milioni di avanzo di amministrazione, mentre la città resta ferma, immobile, prigioniera di un potere stanco e senza idee.





