Bilancio San Miniato, Lega: "Mancano stanziamenti concreti per opere pubbliche"

Politica e Opinioni San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

A fine anno dopo l’approvazione del Bilancio preventivo per il 2026 approvato dal Consiglio comunale evidenziammo la stanca replica del solito elenco di buone intenzioni in materia di opere pubbliche. Un elenco che prevedeva tutto un pò, consoliamento delle frane, rotatorie, ampliamento del parcheggio del Cencione, circonvallazione di Via Capitini, nuovi impanti sportivi, ponti e passerelle. Fummo costretti a dissipare gli entusiasmi dei cittadini perchè la realtà purtroppo era ben diversa se si analizzavano le risorse con le quali queste opere pubbbliche potevano essere realizzate. Per la gran parte dei lavori pubblici in programma la loro realizzzione era condizionata all’ottenimento di ipotetici contributi ministeriali e regionali, soluzione che presenta il non piccolo difetto che raramente questi contributi sono poi veramente intercettati dal Comune di San Miniato, con la conseguenza che le opere programmate in concreto non vengono realizzzate. Sulle decine di milioni di euro di lavori pubblici previsti per il 2026 le risorse proprie che il Comune potrebbe utilizzare, ma non è detto che poi lo faccia, sono solo tre milioni, per il resto ci si affida completamente ad aleatori contributi esterni e quindi anche nel 2026 verrà realizzato ben poco .

Una situazione assolutamente negativa che ci sentiamo di ribadire a fronte di recenti notizie sul bilancio comunale dalle quali sembrerebbe cosa fatta il finanziamento di lavori pubblici per decine di milioni di euro. Ma non è così.

San Miniato risulta essere un Comune che da anni non investe sul proprio territorio e che anche quando ha le risorse per farlo non ha capacità di spesa come sta a dimostrare la incredibile perdita di 1.5 milioni di euro del PNRR per la edificazione di un nuovo asilo, fatto che comporterà verosimilmente la restituzione alla Stato delle somme a suo tempo anticipate al Comune .

Lega San Miniato

Notizie correlate

San Miniato
Politica e Opinioni
16 Gennaio 2026

Bilancio, Riformisti San Miniato: "Sembrava più una carnevalata"

Nei giorni scorsi, quasi in contemporanea, si sono tenute due conferenze stampa: una per presentare il bilancio di previsione 2026–2028 e l’altra per annunciare il Carnevale dei bambini 2026. Evidentemente [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
14 Gennaio 2026

Architetto via dal comune di San Miniato, Riformisti: "Una fuga non casuale"

Apprendiamo dall’albo pretorio, con poca sorpresa e molta amarezza, l’ennesimo segnale del declino amministrativo del Comune di San Miniato. Un altro pilastro della macchina comunale infatti ha deciso di andarsene, [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
7 Gennaio 2026

La Lega al Comune di San Miniato: "Nessuna risposta su gestione risorse pubbliche"

La Lega di San Miniato torna a incalzare l’Amministrazione comunale sulla gestione delle risorse pubbliche. “Nelle settimane passate in più occasioni abbiamo chiesto spiegazioni all’Amministrazione comunale di San Miniato su [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina