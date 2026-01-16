Per i fiorentini l'obiettivo principe del 2026 è concludere i cantieri della tramvia

Concludere i grandi cantieri, a partire da quelli della tramvia per Bagno a Ripoli. È questo l’obiettivo che fiorentini e fiorentine hanno messo in cima alle priorità per il 2026, secondo un’indagine on line promossa da MetaFirenze, la piattaforma di confronto aperta dall’agenzia di comunicazione Galli Torrini per offrire una lettura strutturata del sentiment urbano, attraverso domande dirette e strumenti di partecipazione accessibili.

Nel giro di poche ore, 225 cittadini hanno risposto alla domanda posta da MetaFirenze:

Secondo te, qual è la priorità vera per Firenze per il 2026?

- Concludere i cantieri strategici, a partire da quelli della tramvia per Bagno a Ripoli

- Far avanzare sul serio i lavori allo stadio, anche se non saranno finiti nel 2026

- Ridurre il traffico, in particolare attraverso lo Scudo Verde

- Investire nella realizzazione di nuove case, per combattere la crisi abitativa

I risultati hanno restituito un orientamento netto. Il 63% dei partecipanti ha indicato come priorità assoluta la conclusione dei cantieri strategici, a partire da quelli legati alla tramvia per Bagno a Ripoli.

Al secondo posto si colloca il tema della crisi abitativa, indicato come priorità dal 24% di chi ha risposto, a conferma di un crescente bisogno di accesso alla casa e della necessità di politiche in grado di rispondere a un’emergenza ormai consolidata.

Segue, con percentuale ben più contenuta, la riduzione del traffico, in particolare attraverso strumenti come lo Scudo Verde (10%).

Un po’ a sorpresa, considerando l’attaccamento della città alla Fiorentina e l’attenzione che ne deriva, in ultima posizione c’è l’avanzamento dei lavori per lo stadio (3%).

