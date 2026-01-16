Certaldo, la Biblioteca comunale B. Ciari riapre al pubblico

La riapertura lunedì 19 gennaio dopo la riparazione all’impianto di riscaldamento. Saranno rispettati i consueti orari di apertura
Si informa che lunedì 19 gennaio la Biblioteca comunale B. Ciari riaprirà regolarmente al pubblico, osservando i consueti orari di apertura, dopo la chiusura temporanea necessaria per consentire l’intervento di ripristino all’impianto di riscaldamento.
L’Amministrazione comunale ringrazia la ditta intervenuta per la celerità e professionalità dimostrate, che hanno permesso di risolvere il problema in tempi rapidi.
La biblioteca torna così a disposizione di cittadini, studenti e utenti.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
