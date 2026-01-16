Chiusura Pam Panorama, Regione Toscana e I Gigli al lavoro per il ricollocamento dei dipendenti

È stato un lungo confronto quello condotto ieri mattina da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, con la direzione e la proprietà del Centro Commerciale I Gigli, presente l’assessora al lavoro del Comune di Campi Bisenzio, Carla Bonora.

Al centro dell’incontro, il percorso già avviato relativo alla vertenza Pam Panorama, il supermercato presente all’interno del Centro Commerciale che ha chiuso il punto vendita il 31 dicembre 2025, lasciando senza occupazione tutti i dipendenti, in maggioranza donne, vertenza già oggetto di un apposito tavolo di crisi regionale.

Nel corso del confronto è stata avanzata la richiesta di un contributo da parte del Centro Commerciale I Gigli per favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti presso le attività commerciali presenti all’interno della struttura. Pur non ricoprendo il ruolo di datore di lavoro diretto, in quanto proprietario esclusivamente immobiliare del Centro Commerciale, I Gigli ha manifestato la propria disponibilità a collaborare attivamente, impegnandosi a promuovere la ricollocazione dei dipendenti di Pam Panorama presso le aziende operanti all’interno del Centro.

Si tratta di un passo significativo e concreto: la Regione Toscana ha apprezzato la disponibilità dimostrata nel corso dell’incontro odierno, ritenendo questo impegno un elemento importante nel percorso di gestione della vertenza e di tutela dei lavoratori coinvolti.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

