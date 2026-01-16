Chiusura Pam Panorama, Regione Toscana e I Gigli al lavoro per il ricollocamento dei dipendenti

dalla Regione Campi Bisenzio
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo la chiusura del supermercato il Centro Commerciale ha manifestato la propria disponibilità a collaborare nella ricollocazione di lavoratrici e lavoratori coinvolti

È stato un lungo confronto quello condotto ieri mattina da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, con la direzione e la proprietà del Centro Commerciale I Gigli, presente l’assessora al lavoro del Comune di Campi Bisenzio, Carla Bonora.

Al centro dell’incontro, il percorso già avviato relativo alla vertenza Pam Panorama, il supermercato presente all’interno del Centro Commerciale che ha chiuso il punto vendita il 31 dicembre 2025, lasciando senza occupazione tutti i dipendenti, in maggioranza donne, vertenza già oggetto di un apposito tavolo di crisi regionale.

Nel corso del confronto è stata avanzata la richiesta di un contributo da parte del Centro Commerciale I Gigli per favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti presso le attività commerciali presenti all’interno della struttura. Pur non ricoprendo il ruolo di datore di lavoro diretto, in quanto proprietario esclusivamente immobiliare del Centro Commerciale, I Gigli ha manifestato la propria disponibilità a collaborare attivamente, impegnandosi a promuovere la ricollocazione dei dipendenti di Pam Panorama presso le aziende operanti all’interno del Centro.

Si tratta di un passo significativo e concreto: la Regione Toscana ha apprezzato la disponibilità dimostrata nel corso dell’incontro odierno, ritenendo questo impegno un elemento importante nel percorso di gestione della vertenza e di tutela dei lavoratori coinvolti.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
dalla Regione
10 Novembre 2025

Giunta Regionale, Giani illustra il documento programmatico

I punti cardine del documento programmatico e la composizione della nuova Giunta regionale. Il presidente della Toscana Eugenio Giani traccia, nel discorso di insediamento in Consiglio regionale, le linee di [...]

Campi Bisenzio
Economia e Lavoro
23 Ottobre 2025

Mondo Convenienza, call center Contacta: salva la sede di Campi

Lunga seduta plenaria, ieri in presidenza, dedicata al call center Contacta della sede di Campi Bisenzio, cooperativa che gestisce in regime di monocommittenzia i call center di Iris Mobili, società [...]

Campi Bisenzio
Attualità
2 Luglio 2025

Interventi post alluvione, a Campi attivati 4 cantieri per 3,3 milioni. Sopralluogo di Monni

Sopralluogo  stamani a San Donnino (Campi Bisenzio) dell’assessora all’ambiente e protezione civile Monia Monni  sul principale cantiere aperto in seguito al maltempo del marzo scorso. Insieme all’assessora regionale erano presenti [...]



Tutte le notizie di Campi Bisenzio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina