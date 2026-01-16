Dirigente espulso, infila la bandierina nei pantaloni dell'arbitro

Un episodio tra il surreale e il comico è avvenuto nell'aretino, sul campo dell'Arno Castiglioni Laterina, squadra militante nel campionato di Seconda Categoria di calcio.

La squadra di casa, nel turno di domenica scorsa, l'11 gennaio, ha affrontato la Fratta Santa Caterina. Al termine della gara, persa 3-0, è scoppiato il caos. Dopo le espulsioni di due giocatori durante il match, si scatena un parapiglia generale e arrivano altri provvedimenti per lo staff e la dirigenza del club: il primo riguarda il massaggiatore del club valdarnese, che avrebbe ricevuto una squalifica fino al 15 marzo per aver rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.

Il secondo provvedimento, ben più grave, riguarda il dirigente del club, che, fuori da ogni contegno, dopo essere stato espulso per proteste avrebbe infilato la bandierina dell'arbitro nel pantaloncino del direttore di gara. Il gesto gli è valso una maxi squalifica di otto mesi, e il dirigente potrà tornare a solcare il campo soltanto a settembre.

